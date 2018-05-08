أرمينيا تنتخب رئيس الحكومة الجديد

أخبار الآن| يريفان- ارمينيا (رويترز)

انتخب البرلمان الأرمني زعيم المعارضة نيكول باشينيان رئيسا لحكومة البلاد.

وصوت 59 نائبا لصالح باشينيان في حين صوت ضده 42، واستطاع المعارض الحصول على هذا المنصب بفضل الأصوات التي أتت من قبل حزب الجمهورية الحاكم.

يشار إلى أن السياسي المعارض نيكول باشينيان هو المرشح الوحيد في تصويت البرلمان.

ويذكر أنه لدى الحزب الجمهوري في أرمينيا 59 مقعدا نيابيا في البرلمان، وكتلة "تساروكيان" (أرمينيا المزدهرة) لديها 31 مقعدا، وكتلة "ييلك" برئاسة باشينيان لديها 9 مقاعد، أما الحزب "الطاشناك" (الاتحاد الثوري الأرمني)، الذي كان في السابق جزءا من التحالف مع الحزب الجمهوري — فقط 7 مقاعد، و ينبغي أن يصوت لصالح باشينيان 53 نائبا من أصل 105 نائبا — لتعيينه في منصب رئيس الوزراء.

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