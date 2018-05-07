عشرات الجرحى في زلزال ضرب جنوب غرب إيران

أخبار الآن | طهران - ايران (وكالات)

أفاد مركز الطوارئ الإيراني بأن 82اثنين وثمانين شخصا أصيبوا بجروح جراء زلزال وقع في ولاية كوهكيلويه وبوير أحمد، جنوب غرب إيران.

ونقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية عن مصادر طبية محلية، أن الأطباء قدموا مساعدات طبية لـواحد وسبعين 71 مصابا في مكان الحادث، فيما نقل 11 أحد عشر آخرون إلى المستشفيات.

ووقع الزلزال في ضواحي مدينة ياسوج في الساعة 00:26 اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي. وكان مركزه يقع على عمق 5 كيلومترات. وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة ياسوج لمدة قصيرة.

وكان زلزال آخر بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، هز منطقة تقع شمال غرب مدينة ياسوج الأسبوع الماضي، وأسفر عن إصابة 133 شخصا، وفق المعلومات الرسمية.

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