بوتين يتسلم ولايته الرئاسية الرابعة

أخبار الآن | موسكو - روسيا (صحف)

أدى فلاديمير بوتين اليمين الدستورية، رئيسا لروسيا، لفترة رابعة مدتها 6 سنوات، خلال مراسم تنصيبه في الكرملين، اليوم بعد فوزه بنسبةٍ قياسية بلغت قرابة سبعٍٍ وسبعينَ في المئة خلال الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي جرت في مارس الماضي.

وتمت دعوة حوالي خمسة آلاف ضيف لحضور مراسم أداء اليمين في الكرملين بموسكو.

وأمضى بوتين بالفعل 18 عاما في السلطة . وتجنب الحظر الدستوري على تولى الرئاسة لأكثر من ولايتين متتاليتين من خلال تولي منصب رئيس الوزراء خلال الفترة بين عامي 2004 و 2008.

وألقت أعمال العنف ومظاهرات المعارضة مطلع الاسبوع الجاري، بظلالها على مظاهر أداء اليمين.

وتم اعتقال حوالي 1600 من مؤيدي زعيم المعارضة الروسية اليكسي نافالني في جميع أنحاء البلاد.

يذكر أنه تم الافراج عن نافالني خلال الساعات الأولى من صباح أمس الأحد ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة يوم الجمعة المقبل متهمًا بتنظيم فعالية شعبية دون الحصول على تصريح ومقاومة قوات الشرطة فيما لا يزال المئات رهن الاحتجاز.

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