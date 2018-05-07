أزمة في مدغشقر تهدد صناعة الآيس كريم في العالم

أخبار الآن | مدغشقر (وكالات)

يشكو منتجو الآيس كريم في العالم من الارتفاعِ الكبير في سعر مادة الفانيلا، وتأثير ذلك على صناعتهم مع اقترابِ الصيف، وارتفاع درجات الحرارة.

وأصبح سعر الغرام من مادةِ الفانيلا يفوقُ سعر غرام الفضة، بسبب إعصارٍ ُمدمر ضربَ مدغشقر في مارس الماضي، وقتلَ ثمانيةٍ وسبعين شخصا على الأقل على الساحل الشمالي الشرقي الذي يشتهر بإنتاج الفانيلا.

وتنتج مدغشقر حوالي 85 في المائة من قرون الفانيلا في العالم.

لكن الإعصار "إيناوو" دمر نحو 30 بالمئة من المحصول في أكبر منتج في العالم للفانيلا، وهو ما يمثل نحو نصف الإنتاج العالمي، الأمر الذي رفع أسعار الفانيلا في العالم.

ويبلغ حاليا سعر كيلو قرون الفانيلا 600 دولار أميركي.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ذكرت أن محلا شهيرا لآيس الكريم في لندن اضطر إلى التوقف عن بيع الفانيلا بسبب الأعاصير والجفاف في مدغشقر.

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