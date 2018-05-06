قتلى وجرحى بانفجار في مركز لتسجيل الناخبين في أفغانستان

أخبار الآن | كابول - أفغانستان ( وكالات )

قتل عشرة أشخاص وأصيب ثلاثون آخرون بانفجار قنبلة في مركز لتسجيل الناخبين شرق أفغانستان عقب أسبوع دامٍ شهدته البلاد .



الانفجار وقع وسط حشد من الناس الخارجين من مسجد لتسجيل أسمائهم ضمن صفوف الناخبين في المنطقة ،

وأوضح مسؤولون بأن الامن يشكل مصدر قلق بالنسبة للحكومة حيث تسيطر جماعة طالبان ومجموعات أخرى مسلحة على أجزاء واسعة من البلاد .

وشهدت أفغانستان سلسلة من الاعتداءات الدامية أخيراً بينها تفجير استهدف مركزاً لتسجيل الناخبين في كابل الأسبوع الماضي راح ضحيته 60 شخصاً.

وتواجه حكومة الرئيس أشرف غني ضغوطاً على عدة جبهات هذا العام في وقت تستعد فيه للانتخابات التشريعية في أكتوبر بعد أن تأجلت عدة مرات وفي هذه الأثناء، تحاول قواتها الأمنية السيطرة على الأوضاع في البلد المضطرب ومنع وقوع ضحايا مدنيين.



وأقر مسؤولون بأن الأمن يشكل مصدر قلق رئيسياً بالنسبة للحكومة حيث تسيطر جماعة طالبان ومجموعات أخرى مسلحة على أجزاء واسعة من البلاد .



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