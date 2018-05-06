ترامب يجدد التزامه بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

أخبار الآن | واشنطن - الاولايات المتحدة - (وكالات)

أكدَ البيتُ الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدثَ مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي السبت، بشأنِ قضايا شملت الاتفاقَ النووي الإيراني قبل أسبوع من قرار واشنطن بشأن ما إذا كانت ستنسحب من الاتفاق.

وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب خلالَ المكالمة الهاتفية مع ماي أكدَ التزامهُ بضمانِ عدمِ حصولِ إيران مطلقا على سلاحٍ نووي.

هذا و يبدأ وزيرُ خارجية بريطانيا بوريس جونسون اليوم زيارةً تستمرُ يومين لواشنطن يناقشُ خلالها ملفات إيران وسوريا بالإضافة إلى ملفِ كوريا الشمالية، حسب ما أعلن مكتبه.

ومن المقرر أن يتخذ ترامب قرارا بحلول 12 مايو/ أيار بشأن ما إذا كان سينسحب من الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 الذي وافقت بموجبه طهران على تقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، أم لا.

ومع ذلك قد يجد ترامب سبيلا للبقاء في الاتفاق المبرم بين إيران والقوى العالمية الست الكبرى (بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة).

وفي أواخر أبريل نيسان قال مكتب ماي إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا اتفقت على أن الاتفاق هو أفضل سبيل لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي التقى بترامب في واشنطن الشهر الماضي، الرئيس الأمريكي على البقاء في الاتفاق.

وقال البيت الأبيض إن ترامب خلال المكالمة الهاتفية مع ماي ”أكد على التزامه بضمان عدم حصول إيران مطلقا على سلاح نووي“.

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