الشرطة الإيرانية تعدم 90 حصانا.. عقابا لمهربين أكراد

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هل هناك جرم أكثر من أن تقتل حيوانات بريئة عقابا للأخطاء التي يرتكبها الإنسان، وأن تقام مجزرة حقيقية في حق حيوانات استعملت في شكل غير قانوني؟

مؤخرا تداول ناشطون إيرانيون عبر مواقع التواصل صورا مؤلمة جدا وقاسية، وثقت مقتل 90 حصانا برصاص الشرطة الإيرانية بتهمة استخدامها في تهريب السلع والبضائع من قبل العتالين الأكراد عبر الحدود الإيرانية العراقية..

وبهذا الخصوص، ذكرت صحيفة "إيران" الحكومية التي نشرت المقطع عبر حسابها على موقع "تويتر" قبل أيام أن الشرطة قتلت بدم بارد جدا حوالي 90 حصانا في غابات "أمير آباد" في منطقة أشنوية التابعة لمحافظة "آذربيجان" الغربية، فقط بتهمة استخدامها في تهريب البضائع.











هذه الصور أثارت ضجة ضخمة بسبب شناعة الفعل، فقد أكد "كريم علي زاده"، الناشط في مجال البيئة في أذربيجان الغربية، أن هذه الخيول قُتلت خلال الشهر الماضي وعلى 3 دفعات"، وفق نفس الصحيفة.. وأضاف "عبد الكريم حسين زاده"، النائب في البرلمان الإيراني عن محافظة كردستان، على حسابه في " تويتر" قائلا: "يجب على السلطات أن تتوقف فورا عن قتل خيول العتالين"..

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