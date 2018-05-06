إصابة وزير الداخلية الباكستاني في هجوم مسلح

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قال مسؤولون إن وزير الداخلية الباكستاني أحسن إقبال نجا من محاولة اغتيال يوم الأحد وهي واقعة تسلط الضوء على التوترات السياسية التي تشهدها البلاد قبيل الانتخابات العامة المتوقعة في أواخر يوليو/ تموز القادم.

وقال طلال تشودري وزير الدولة للشؤون الداخلية إن إقبال أصيب برصاصة في ذراعه في الهجوم الذي وقع في منطقة ناروال مسقط رأسه في إقليم البنجاب بوسط البلاد.

وقال ميك أحمد خان المتحدث باسم الحكومة إن إقبال تجاوز مرحلة الخطر وإن السلطات ألقت القبض على المهاجم.



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