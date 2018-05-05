مقتل 16 عاملا في انهيار منجم في باكستان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل 16 شخصا وأصيب 9 آخرون في انهيار منجم للفحم نجم عن انفجار غاز في جنوب غربي باكستان، بحسب مسؤولين.

ووقع الحادث في منطقة مرواره شرقي كويتا عاصمة ولاية بلوشستان الغنية بالغاز على الحدود مع ايران وافغانستان.

وقال جاويد شهواني المسؤول الحكومي البارز في كويتا إن "سقف المنجم انهار في اعقاب انفجار سببه تكثف غاز الميثان ما ادى الى مقتل 16 عاملا واصابة تسعة اخرين جروح اثنين منهم خطيرة".

وأضاف شهواني ان 25 عاملا كانوا داخل المنجم عند وقوع الانفجار، مضيفا أنه تم انقاذ جميع العمال الجرحى ونقلهم الى المستشفى.

وتابع "نبذل كل ما بوسعنا لسحب الجثث، ولكن ذلك سيستغرق وقتا لأن معظمها مدفون على عمق كبير".

وتعاني المناجم الباكستانية من تردي معايير السلامة وسوء التهوئة.

وتعتبر بلوشستان كبرى الولايات باكستانية الأربع، ولكن سكانها البالغ عددهم نحو سبعة ملايين شخص يقولون إنهم لا يحصلون على حصة عادلة من ثروتها الكبيرة من الغاز والمعادن.

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