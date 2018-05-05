قرقاش: الخطاب السعودي يعمق الاعتدال والتوازن الإقليمي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

رأى وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، أن الخطاب الذي ألقاه وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير ، خلال إلقائه كلمة المجموعة العربية في الدورة 45 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في دكا ، السبت، حيث يؤكد على الدور العربي الذي يحمل في طياته تعميقاً للاعتدال والتوازن الإقليمي.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر السبت: "استمعنا إلى كلمة معالي الأخ عادل الجبير في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي بدكا، أولوية القضية الفلسطينية واضحة في الخطاب السياسي السعودي، ودور عربي وإسلامي تتفاءل به الإمارات وترى فيه تعميقا للاعتدال والتوازن الإقليمي".

كما أشار إلى أن موضوع الروهينغا برز خلال اللقاء كقضية إسلامية وإنسانية بامتياز، لافتاً إلى أن التطهير العرقي الذي يطال هذه الأقلية يطرح مجموعة من التحديات العاجلة، ولا بد من خطة عمل فاعلة تشمل عودتهم وهويتهم وأمنهم، وتضمن حلّ مأساتهم.

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