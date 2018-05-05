فقد خمسة عمال مناجم بولنديين بعد زلزال ضرب منجم للفحم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

ذكرت وكالة أنباء بي.ايه.بي الرسمية في بولندا أن اثنين من سبعةِ عمال ِ مناجم بولنديين، كانوا قد فُقدوا بعد أن ضربَ زلزالٌ منجماً للفحم، أ ُنقذا بعد تعرضِهما لإصابات لم تُفقدهما الوعي.

وقال مكتب التعدين الحكومي إن الزلزال الذي بلغت شدته 3.4 درجة وقع في منجم للفحم في يجنوب بولندا على عمق 900 متر.

وذكرت الوكالة أن الزلزال هو الأقوى على الإطلاق الذي يضرب المنجم، لكنه ليس الأقوى في منطقة التعدين.

والمنجم مملوك لشركة (جيه.إس.دبليو) أكبر منتج لفحم الكوك في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت إلى أن أفراد أسر عمال المناجم المفقودين تجمعوا حول المنجم لمعرفة مصير ذويهم.

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