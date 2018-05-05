شرطة سول تمنع معارضين من إطلاق مناشير معادية لبيونغ يانغ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

مَنعت الشرطة الكورية الجنوبية نشطاء من إطلاق مناشير منددِة بكوريا الشمالية، مشيرة لإتفاقيةٍ تـَوصل إليها زعيما الكوريتين مؤخراً.

وانتشر نحو 300 شرطي في متنزه عام في مدينة باجو قرب الحدود حيث تَجمع نحو 20 ناشطا لإطلاق المناشير بمناطيد. حيث حضرت الشرطة الكورية الجنوبية لعزل مجموعة مضادة عن مطلقي المناشير اتهموهم بالسعي لإشعال مواجهات مع الشمال.

وتشمل الاعمال العدائية بث الدعاية عبر مكبرات الصوت المثبتة على طول الحدود المتوترة وإطلاق مناشير نحو كل من الجهتين.

وطوقت الشرطة شاحنة صغيرة تنقل حوالى 5 آلاف منشور ومناطيد وعبوات غاز ومنعت النشطاء من تفريغ الحمولة , و قال الناشط والمنشق الكوري الشمالي البارز بارك سانغ-هاك "إن الكوريين الجنوبيين سئموا من التقارب الدبلوماسي لكيم جونغ أون برغم أن الشمال لم يتغير بتاتا" , متعهد بمواصلة السعي لإطلاق مناشير فوق الحدود "كي يدرك الكوريون الشماليون الحقيقة" و "ينهوا نظام كيم جونغ أون" على حد قوله.

ويأتي إطلاق المناشير من قبل معارضين من سول و آخهرين منشقين عن بيونغ يانغ بعد أزالت الكوريتان مكبرات الصوت الدعائية على حدود البلدين المجاورين هذا الأسبوع.

وإتفق الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن على التوصل إلى معاهدة سلام وتحقيق المصالحة و وقف كافة الاعمال العدائية عندما التقيا في قرية الهدنة بان مون غوم الحدودية في 27 نيسان/ابريل الماضي.

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