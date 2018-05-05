زلزال بقوة 6,9 درجات يضرب هاواي

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

ضرب زلزال بلغت شدته 6,9 درجات هاواي الجمعة، في المكان نفسه الذي حصل فيه ثوران بركاني قبل يوم واحد، وفق ما ذكر المعهد الجيولوجي الأمريكي.

وقع الزلزال الساعة 22,32 بتوقيت جرينتش على بعد 16 كيلومترا في جنوب غرب منطقة ليلاني إيستاتس وعلى عمق خمسة كيلومترات تقريبا في المكان نفسه الذي وقع فيه زلزال مدمر بقوة 7,1 درجات عام 1975.

وفي وقت سابق أجلي مئات السكان الجمعة في هاواي ووضعوا بمنأى من خطر بركان كيلوا أحد أنشط براكين العالم، الذي ثار نافثا الحمم وسُحب الرماد الوردي وانبعاثات سامة منذ الخميس.

انفجر بركان كيلاويا في جزر هاواي الأمريكية يوم الخميس الماضي، ما أجبر الآلاف من سكان الأرخبيل الواقع في المحيط الهادي على النزوح من منازلهم. ونشرت وسائل إعلام أمريكية مقاطع فيديو تظهر تدفق الحمم البركانية «اللافا» بالقرب من منازل السكان، الذين دعتهم السلطات إلى مغادرة منازلهم بسبب خطورة الوضع. وكتب الدفاع المدني على فيسبوك: «انبعثت أبخرة وحمم من تصدع في منطقة موهالا ستريت»، بينما أوضح مسؤول محلي أن عدد سكان المنطقة المعنية بالإجلاء يقارب 10 آلاف شخص، وفق «فرانس برس».

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