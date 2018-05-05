ترامب يستقبل نظيره الكوري الجنوبي في 22 مايو

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

أعلنَ البيتُ الأبيض في بيان، أن الرئيسَ الأمريكي دونالد ترامب سيستقبلُ نظيرهُ الكوري الجنوبي مون جاي إن في 22 مايو (أيار)، لإجراءِ محادثاتٍ في البيت الأبيض.

وأضاف البيان، إن الرئيس ترمب والرئيس مون سيواصلان تنسيقهما الوثيق في شأن التطورات المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية، في أعقاب قمة الكوريتين في 27 أبريل (نيسان)"،

وسيتطرقُ الرئيسُ الأمريكي خلالَ الاجتماعِ مع نظيرهِ الكوري الجنوبي وفقَ البيان، إلى الاجتماعِ المرتقب للرئيس ترمب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون.

وأعلن ترمب يوم أمس (الجمعة)، أن مكان وزمان انعقاد القمة التاريخية التي ستجمعه بالزعيم الكوري الشمالي تم تحديدهما وسيعلنان قريباً، مؤكداً أن سحب قسم من الجنود الأميركيين في كوريا الجنوبية "لن يكون على الطاولة"، إلا أنه لم يستبعد ذلك في المدى البعيد.

واعرب ترامب مجددا تفاؤله للمفاوضات المقبلة "لنزع الاسلحة النووية" من شبه الجزيرة الكورية بعد سنوات من التوتر والتصعيد الكلامي بعد وصوله الى البيت الابيض.

وقال "اننا على اتصال مستمر مع كوريا الشمالية. اعتقد ان الكثير من الامور الجيدة ستحصل" مؤكدا ان المباحثات مع الكوريين الشماليين تجري "بشكل جيد في ملف الرهائن" ملمحا الى الاميركيين الثلاثة المحتجزين لدى بيونغ يانغ.

- "توفير هذه الاموال" -

في حين ان معلومات غير مؤكدة تفيد باحتمال الافراج عنهم مع اقتراب موعد القمة، المح ترامب الاربعاء الى نتيجة ايجابية وشيكة في هذا الملف. ومذاك رفض المسؤولون الاميركيون الادلاء بالمزيد.

ورد الرئيس الاميركي ايضا الجمعة على معلومات اوردتها صحيفة "نيويورك تايمز" مفادها انه طلب من البنتاغون اعداد خيارات لخفض عدد الجنود الاميركيين المنتشرين في كوريا الجنوبية.

ونفى ترامب ذلك قائلا ان هذا الخيار "ليس مطروحا. اقله ليس في هذه المرحلة. بالتأكيد لا". واوضح ان هذا الطلب لم يصدر عن الكوريين الشماليين.

واستطرد قائلا "الان اود ان اقول لكم انه في مرحلة ما في المستقبل ارغب في توفير هذه الاموال. تعلمون ان لدينا 32 الف جندي هناك".

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