إيران مصممة على رفض تغيير الاتفاق النووي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قال علي شمخاني سكرتيرُ المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن إيران مصممة ٌ على رفض مطالبِ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير اتفاقها النووي.

ويقول ترامب إنه سيرفض تمديد رفع العقوبات الأمريكية عن إيران ما لم يعمل الحلفاء الأوروبيون بحلول 12 من الشهر الجاري على تصحيح ما وصفه بعيوب في الاتفاق ِ النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في 2015.

وقال شمخاني في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي "هذا اتفاق دولي...ونحن لدينا بالتأكيد القدرة على التغلب على الأسلوب الذي تتبعونه".

وقال شمخاني مخاطبا ترامب "أنت تقول إنك لا تقبل شيئا تم التوصل إليه خلال حكم الرئيس السابق ويجب تغييره".

وتساءل "من يضمن إنه إذا تم التوصل إلى شيء معك لن يرفضه الرئيس القادم (للولايات المتحدة)".

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