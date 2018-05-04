قتيلان بمحاولة سرقة بنك في أرمينيا والمهاجم ضابط شرطة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قتل شخصان أثناء محاولة سرقة احد فروع مصرف HSBC في العاصمة الأرمنية يريفان، حيث تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المهاجم.

وقالت الشرطة ان مرتكب الحادث هو ضابط كبير في شرطة المرور واقتحم المصرف البنك مسلحا بسكين وقنبلة وسرق مبلغا كبيرا لكنه فشل في الهرب من موقع الحادث، واعتقل في محيط المصرف

وذكرت الشرطة أن المجرم تصدى لعناصر الشرطة وأصاب أحدهم، لكن أفراد الأمن تمكنوا من إلقاء القبض عليه، ليتبين لاحقا أن المهاجم ضابط برتبة عقيد في شرطة المرور.

وجاء هذا الحادث على خلفية حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أرمينيا في الأسابيع الأخيرة، حيث أسفرت الاحتجاجات الشعبية المعارضة عن إقالة رئيس الوزراء سيرج سركسيان وحكومته.

وتشهد أرمينيا اضطرابات واحتجاجات في الشوارع، أرغمت رئيس الحكومة على الاستقالة.

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