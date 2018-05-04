بولتون ينفي تقارير خفض القوات الأمريكية بكوريا الجنوبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نفى مستشار الأمن القومي للولايات المتحدة جون بولتون، أن يكون الرئيس دونالد ترامب قد طلب من البنتاغون تخفيض عدد القوات الأميركية في كوريا الجنوبية.

وكانت مصادر إعلامية أميركية قد ذكرت في وقت سابق أن ترامب أمر البنتاغون بتجهيز خيارات لخفض حجم قواته في كوريا الجنوبية وذلك بعد اتفاق الكوريتين على نزع السلاح النووي الكوري الشمالي.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة أن تقليص حجم القوات الأميركية ليس المقصود منه أن يكون ورقة مساومة في القمة المقررة في أواخر مايو أو أوائل يونيو بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بشأن برنامج أسلحة بيونغ يانغ النووية.

لكن المسؤولين قالوا إن إبرام أي معاهدة سلام بين الكوريتين قد يقلص الحاجة للقوات الأميركية المرابطة في شبه الجزيرة الكورية، والبالغ قوامها 23500 جندي.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الأميركي إلى أن الولايات المتحدة يجب أن تبحث تقليص عدد القوات في كوريا الجنوبية ما لم تتحمل سول المزيد من النفقات.

يذكر أن مدير المخابرات المركزية السابق، مايك بومبيو، اجتمع قبل توليه منصب وزير الخارجية الأميركية مع زعيم كوريا الشمالية الشهر الماضي، وقال إن كيم لا يطالب بسحب كل القوات الأميركية كشرط مسبق للاجتماع مع ترامب.

وقالت كوريا الجنوبية، إن قضية القوات الأميركية المرابطة في البلاد ليس لها علاقة بأي معاهدة سلام يمكن إبرامها في المستقبل مع كوريا الشمالية وإن القوات الأميركية يجب أن تبقى حتى إذا تم توقيع مثل هذا الاتفاق.

اقرأ أيضا:

كوريا الشمالية تبدأ إجراءات إغلاق موقع التجارب النووية