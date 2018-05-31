اليمين يطمئن رئيس إيطاليا بالبقاء في الاتحاد الأوروبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلقت حركة خمسُ نجوم ورابطة ُ اليمين المتطرف محاولة ً جديدة لتشكيل حكومةِ وحدةٍ، تُرضي رئيس الجمهورية الإيطالي الذي يُطالب بضمانات لبقاء البلاد في منطقة اليورو.

وبالاتفاق مع الرئيس سيرجو ماتا ريلا، جمد رئيسُ الوزراء المكلف تشكيلَ حكومةِ خبراء لتصريفِ الاعمالِ قبلَ الانتخابات، كارلو كوتا ريلي، انشطتهُ لافساحِ المجال أمام المشاورات.

وقد اُهملت فكرة تشكيل حكومة ائتلافية بين الرابطة وحركة خمس نجوم مساء الاحد اثر اعتراض الرئيس ماتاريلا على تعيين باولو سافونا وزيرا للاقتصاد والمال، الذي يعتبر اليورو "سجنا المانيا".

ومساء الاربعاء اقترح لويجي دي مايو تسوية : ابقاء سافونا لكن اسناد اليه حقيبة اخرى وتعيين مكانه شخصية تتمتع بالثقل نفسه. وهو اقتراح "يدرسه ماتاريلا بعناية" بحسب دوائره.

وماتيو سالفيني الذي جدد حملته بزيارات الى توسكانا وليغوريا، فتح الباب مجددا امام المشاورات. والغى حوالى 10 تجمعات مقررة في لومبارديا ليعود الى روما.

وجوزيبي كونتي المحامي الذي اختاره دي مايو وسالفيني لقيادة حكومة وحدة، كان في فلورنسا صباحا على ان يعود الى روما بحسب الاعلام.

ويريد سالفيني تحريك البرنامج المشترك وتم التفاوض بشان الفريق مع احتمال ضم حزب "فراتيلي ديتاليا" الصغير من اليمين المتطرف برئاسة جورجيا ميلوني وسيوسع اعضاؤه ال18 في مجلس الشيوخ غالبية خمس نجوم والرابطة في هذا المجلس. والغت ميلوني التجمعات التي كانت مقررة للعودة الى روما.

حتى وان بقي باولو جنتيلوني رئيس الحكومة المنتهية ولايته في منصبه، ثمة استحقاقان يؤكدان ان الوقت بات ضيقا : ايطاليا بحاجة لرئيس وزراء للعرض العسكري السبت بمناسبة العيد الوطني ولقمة مجموعة السبع الاسبوع المقبل في كندا.

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