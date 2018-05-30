عقوبات أمريكية على فصائل بالحشد الشعبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أقرَ مجلسُ النواب الأمريكي تشريعاً يمهدُ لفرضِ عقوباتٍ على إثنين من فصائل الحشد الشعبي هما عصائب أهل الحق بقيادةِ قيس الخزعلي وحركة حزب الله النجباء بقيادةِ أكرم الكعبي بتهمةِ تلقي التمويل والدعم من إيران.



وفي تقريرهِ ذكرَ الكونغرس الأمريكي أن التدريبَ والميزانية والتسليح الذي تحصلُ عليهِ حركتا النجباء وعصائب أهل الحق يتمُ تأمينها من قائدِ فيلقِ القدس الإيراني قاسم سليماني وبإستشارة من حزب الله اللبناني.

وينتظر القرار موافقة مجلس الشيوخ قبل أن يصبح قانوناً حيث ينص على فرض عقوبات على المسؤولين والوكلاء والشركات التي يثبت دعمها لكل من عصائب أهل الحق وحركة النجباء.

و دعا التقرير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى حظر حركة النجباء خلال فترة لا تزيد عن 90 يوماً إضافة لفرض عقوبات على ثمانية أشخاص من المسؤولين والوكلاء والشركات التابعة أو تلك التي تملكها أو تسيطر عليها عصائب أهل الحق أو حركة حزب الله النجباء.

و خاض رئيس حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي الإنتخابات البرلمانية و حصل على 15 مقعداً ضمن إئتلاف الفتح الذي يقوده هادي العامري القيادي في الحشد الشعبي.

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