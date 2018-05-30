جنرال كوري شمالي يتوجه إلى الولايات المتحدة للقاء بومبيو

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (وكالات)

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن مسؤولا كوريا شماليا بارزا صعد على متن طائرة في بكين اليوم الأربعاء متجهة إلى مدينة نيويورك الأمريكية لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.من جهتها

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن البيت الأبيض مستعد لعقد القمة المقررة بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 12 يونيو حزيران المقبل وهو الموعد الأصلي المقترح للاجتماع الذي يواجـِه صعوبات.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة أمس الثلاثاء، أن كيم يونغ تشول نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوريين الحاكم في كوريا الشمالية في طريقه لما سيصبح أرفع اجتماع ضمن الأنشطة الدبلوماسية هذا الأسبوع التي تهدف إلى إنقاذ قمة تاريخية.

وكيم يونج تشول رئيس سابق للمخابرات في كوريا الشمالية ولعب دورا محوريا في الإعداد للقمة التاريخية بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ولم يصل البيت الأبيض إلى حد القول إن القمة المقترحة في يونيو حزيران بين ترامب وكيم ستقام كما هو مقرر لها بعد أن ألغاها ترامب الأسبوع الماضي في رسالة لكيم معللا ذلك بالنبرة “العدائية” في تصريحات كوريا الشمالية.

وقال مسؤول أمريكي إن محادثات هذا الأسبوع تهدف إلى تحديد إن كانت كوريا الشمالية مستعدة لتقديم ما يكفي من الالتزامات بأنها ستتخلص من أسلحتها النووية رغم إصرار بيونغ يانغ على أنها لن تنزع السلاح النووي من جانب واحد.

واجتمع مسؤولون أمريكيون وكوريون شماليون في سنغافورة لمناقشة المسائل اللوجستية لقمة محتملة بينما اجتمع مفاوضون من الطرفين مرة أخرى اليوم في المنطقة المنزوعة السلاح على طول الحدود بين الكوريتين.

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