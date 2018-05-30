بلجيكا تكشف تفاصيل جديدة حول منفذ هجوم لياج

أخبار الآن | لياج - بلجيكا (وكالات)

قال القضاء البلجيكي إن الهجوم الذي أوقع 3 قتلى بينهم شرطيتان، يوم الثلاثاء، في مدينة لياج محاولة قتل إرهابية.

المتحدثة باسم النيابة العامة الفيدرالية اكدت أن التحقيق يتركز حاليا لمعرفة إن كان المنفذ تحرك بمفرده، كما ذكرت أنه يشتبه في أن منفذ الهجوم ارتكب سابقا جريمة قتل.

وأوضحت المتحدثة باسم النيابة العامة الفدرالية، وينكي روغن، للصحافة أن "عناصر التحقيق الأولية تشير إلى أن الهجوم قد يكون اعتداء إرهابيا".

وأضافت روغين أن الهجوم يعامل على أنه إرهاب نظرا للطريقة التي تصرف بها هيرمان، والتي تقول إنها تشبه دعوات تنظيم داعش عبر الفيديو لمهاجمة الشرطة بالسكاكين وسرقة أسلحتها، وحقيقة أنه كان على اتصال بأشخاص تحولوا للتطرف.

وقتل المهاجم، الذي عرف باسم بنيامين هيرمان، شرطيتين من خلال طعنهما من الخلف وسرقة سلاحيهما وإطلاق النار عليهما.

وقال المتحدث باسم السلطات القضائية البلجكية إريك فان دير سيغبث للصحفييين إن منفذ الهجوم عمره 31 عاما، وهو محكوم بالسجن غيابيا مدة تتراوح ما بين 10 سنوات و15 سنة.

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