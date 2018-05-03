غوتيريس: لا يجب إلغاء اتفاق إيران النووي قبل إيجاد البديل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إنه لا يجب أن يتم إلغاء الاتفاق النووي مع إيران إلا إذا كان له بديل جيد.

وأضاف غوتيريس أن الاتفاق النووي الإيراني كان انتصارا دبلوماسيا مهما، ومن الضروري الحفاظ عليه، مشيرا إلى أنه هناك حالات سيتعين فيها إجراء حوار بناء لأن المنطقة في وضع خطر جدا.

وتابع قائلاً: "أتفهم مخاوف بعض الدول فيما يتعلق بالنفوذ الإيراني في دول أخرى بالمنطقة، لذا أعتقد أن علينا فصل الأمور عن بعضها".

وكان مصدر مطلع بالبيت الأبيض أفاد أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قرر تقريباً الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 بحلول 12 أيار/مايو، لكن لم يتضح بعد ما الذي سيفعله على وجه التحديد.

وقال المصدر، إن هناك احتمالاً لأن يختار ترمب بقاء الولايات المتحدة ضمن الاتفاق الدولي، الذي وافقت إيران بموجبه على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، وذلك من أجل "الحفاظ على التحالف" مع فرنسا وحفظ ماء وجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي التقى ترمب الأسبوع الماضي وحثه على عدم الانسحاب من الاتفاق.

ويتعين على ترمب أن يقرر بحلول 12 أيار/مايو ما إذا كان سيجدد تعليق بعض العقوبات الأميركية على إيران. وقال مسؤول بالبيت الأبيض، تحدث شريطة عدم نشر اسمه، إنه من الممكن أن يتوصل الرئيس الأميركي إلى قرار "لا يتعلق بانسحاب كامل"، لكن المسؤول لم يستطع تحديد ما الذي سيفعله ترمب.

وكان الاتفاق، الذي أبرم بين إيران والقوى الست الكبرى، (بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة)، من بين أبرز السياسات الخارجية للرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، لكن ترمب وصفه بأنه "واحد من أسوأ الاتفاقات التي شهدها على الإطلاق".



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