عشرات المصابين بـ"انفجار غامض" في لندن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أصيب عشرات الأشخاص جراء انفجار في منطقة ستانفورد هيل شمالي لندن، الخميس.

وقالت وكالة "رويترز" إن سبب الانفجار غير معروف، في حين ذكرت قناة الـ BBC ان سبب الانفجار قد يكون اندلاع النيران في الالعاب النارية خلال مهرجان في ستانفورد هيل شمالي لندن، حيث اصيب نحو 30 شخصا بحروق مختلفة.

واضافت الـ BBC ان سيارات الاطفاء والشرطة هرعت فورا الى مكان الانفجار وعملت على اخماد النيران ونقل المصابين الى المستشفيات للمعالجة، وقد فتحت الشرطة تحقيقا لكشف الملابسات.

بدورها ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس Daily Express" البريطانية أن حوالي 30 شخصاً قد أصيبوا جراء الانفجار، الذي تزامن مع احتفالات يهودية في لندن، مضيفة أن الانفجار الذي وقع في ستامفورد هيل على الأغلب كان نتيجة لانفجار هاتف محمول.

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