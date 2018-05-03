تشغيل مطار إسلام أباد الجديد اليوم

أخبار الآن | إسلام أباد - باكستان (ا ف ب)



بعد طول انتظار، من المقرر أن يبدأ مطار إسلام أباد الجديد التشغيل الكامل اليوم.



وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمطار 15 مليون مسافر سنويا ولديه مجال لمزيد من التوسع.



ويبشر المطار الجديد الذي يتخذ شكل حرف «‭Y‬» بوضع نهاية للازدحام الذي أحبط المسافرين جوا في الماضي.

وجرى اقتراح المطار للمرة الأولى في ثمانينات القرن الماضي، واستغرق العمل فيه ما يزيد على عشر سنوات.

وافتتح رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي أمس الأول المطار في العاصمة إسلام أباد، ليحل محل مطار بنظير بوتو المزدحم الذي غالبا ما ينتقده المسافرون.



ولوّح طيار من شركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية بعلم باكستان من نافذة قمرة القيادة بعدما هبطت أول رحلة تجارية للناقلة في مطار إسلام أباد الدولي الجديد.



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