إيران قد تعود لاستئناف أنشطتها النووية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف السفير الايراني في لندن عن خيارات إيران إذا ما إنسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي وقال إن من بينها العودة لتخصيب اليورانيوم وإعادة النظر بالتعامل مع الوكالة الذرية.



و ذكر حميد بعيدي نجاد في تصريحات لشبكة "سي أن ان" الأمريكية أن إيران مستعدة للعودة الى الوضع السابق إذا إنسحبت واشنطن من الاتلفاق لأن قسماً كبيراً منه تم إنتهاكه بشكل واضح على حد تعبيره.

في غضون ذلك أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران لن تتفاوض مجدداً بشأن الإتفاق النووي في حال إنسحبت واشنطن من هذا الإتفاق.

كما قال مستشار المرشد الأعلى الايراني للشؤون الخارجية علي أكبر ولايتي أن طهران لن تبقى في الاتفاق النووي في حال إنسحبت واشنطن منه.

وقال ولايتي في تصريحات نشرها التلفزيون الايراني الرسمي إنه في حال إنسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الإتفاق النووي "فلن نبقي فيه نحن كذلك".

ويترقّب العالم في 12 ايار/مايو قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ما اذا كانت الولايات المتحدة ستبقى جزءا من الاتفاق الدولي الموقع في تموز/يوليو 2015 في فيينا بين ايران من جهة والمانيا والصين والولايات المتحدة

وفرنسا وبريطانيا وروسيا من جهة ثانية، وينص على ان تعلق طهران برنامجها النووي حتى العام 2025.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن الثلاثاء ان لديه "دليل" على وجود برنامج للاسلحة النووية تخفيه ايران منذ سنوات.





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