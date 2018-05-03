إنطلاق محادثات التجارة الأمريكية الصينية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أطلقت واشنطن وبكين محادثات لنزع فتيل الحرب التجارية بينهما برغم تحذير الجانبين من أن التوصل لإتفاق نهائي لا يزال صعبا.



و يرأس الجانب الصيني نائب رئيس الوزراء ليو هي المشرف على السياسة الاقتصادية للصين بيمنا يقود الوفد الأمريكي وزير الخزانة ستيفن Mnuchin منوتشين حيث يسعى لحمل الصين على فتح أسواقها أكثر أمام المنتجات الأميركية وخفض عجز المبادلات التجارية مع بكين بمقدار مئة مليار دولار.

وتنطلق المحادثات في مقر الضيافة في مدينة دياوتاي الصينية وتستمر حتى الجمعة بحسب ما أعلنت السفارة الاميركية في بكين.

وبعد أشهر من التنديد الأمريكي بالعجز التجاري الضخم إزاء الصين واتهامها بممارسات "غير نزيهة" أوفد الرئيس الاميركي دونالد ترامب وزير الخزانة لرئاسة الوفد المكلف المحادثات.

ووصل الوفد الخميس الوفد الأمريكي الى العاصمة الصينية وضم أيضاً نخبة السياسة التجارية في واشنطن من بينهم وزير التجارة ويلبور روس والممثل التجاري روبرت لايتهايزر وكبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الابيض لاري كادلو.

وتأتي الزيارة في وقت تواجه الصين تهديد رسوم جمركية جديدة قد تفرض اعتبارا من 22 أيار/مايو وتطال حوالى 50 مليار دولار من المنتجات المصدرة إلى الولايات المتحدة.

وتعتزم واشنطن تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ومنع الصين من إلزام الشركات العاملة فيها بإقامة شركات محاصة "قسرية" وهي ممارسات تهدف إلى نقل المهارة والتكنولوجيا الأميركية بحسب واشنطن ويندد بها ايضا الأوروبيون.



اقرا ايضا