ألمانيا تطالب فيسبوك بمزيد من ضمانات الخصوصية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

طلبت وزيرة العدل الألمانية كاترينا بارلي من الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك أن تتعاملَ شركته بشفافيةٍ مع المستخدمين من خلال منحهم مزيدا من التحكم في بياناتهم.

ودعت الوزيرة فيسبوك إلى تطبيق ِ أنظمة ضبطٍ تلقائيةٍ تحمي الخصوصية َ من الأساس، وإيجاد ِ آلية داخلية لحماية المستخدمين من إساءة استغلال ِ بياناتِهم من جانبِ طرفٍ ثالثَ مثل شركة كمبردج أناليتيكا، صاحبة أزمة تسريب البيانات الأخيرة، التي طالت 87 مليون مستخدم لفيسبوك معظمهم في أوروبا.

وقالت بارلي، في خطابها إلى زوكربيرج، الخميس، إن مزاعم إساءة استخدام بيانات ملايين الأشخاص غير مقبولة، حسب ما نقلت مجموعة "آر إن دي" الإعلامية الألمانية.

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