هل سيتم الاجتماع المرتقب بين ترامب وكيم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غرفة الاخبار)



هل سيجتمع الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في قمة مخطط لها الشهر المقبل؟ أم لا؟ هذا هو التساؤل الأكبر المطروح الآن والذي أصبح حديث الناس، فحتى وقت قريب كان اجتماع الـ 12 من حزيران/يونيو في سنغافورة واعدا وباعثا إلى التفاؤل، حتى أنه كانت هناك عملة تذكارية بهذه المناسبة، لكن الأسبوع الماضي ألغى ترامب المحادثات بعد أن أهان نائبه مايك بنس كوريا الشمالية وهدد بمواجهة نووية. والآن يتحدث ترامب مجددا عن إمكانية عقد الاجتماع والمضي قدما، في الوقت الذي التقى فيه كيم والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي في قمة مفاجئة الاثنين.



وأشارت تقارير من البيت الأبيض إلى أن ترامب كان حريصًا على المضي قدمًا في اجتماع كوريا الشمالية، والذي سيعتبره الكثيرون نصرًا دبلوماسيًا، وعليه قد تعود أشياء أخرى إلى المسار الصحيح؟ تم إرسال فريق من المندوبين الأمريكيين إلى سنغافورة يوم الاثنين، من أجل التأكد من أن الاجتماع يتم وفقا للخطة.



اقرأ أيضاً:

نزع السلاح النووي مقابل رفع العقوبات على طاولة ترامب وكيم

مسؤولون أمريكيون يصلون إلى كوريا الشمالية للإعداد للقمة