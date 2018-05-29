موجة حر قاتلة في باكستان.. ومخاوف من زيادة حالات الوفاة

أخبار الآن| كراتشي- باكستان (رويترز)



أخـبر مسؤولون فى باكستان، الصباح الثلاثاء، إن موجة حر أخرى ضربت مدينة كراتشي بجنوب باكستان، حيث من المقرر أن تزيد درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية، وذلك بعد مرور أسبوع على وفاة أكثر من 100 شخص بسبب موجة حر مماثلة.



وأخـبر شاهد عباس، المسؤول بهيئة الأرصاد، إن درجات الحرارة زادت منذ مساء أمس الاثنين، وتوقفت الرياح الباردة من البحر العربي، وتـابع أنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 45 درجة مئوية غدا الأربعاء، ما سوف يجعله الصباح الأكثر سخونة هذا الصيف بالنسبة لمدينة كراتشي التي بها أكثر من 20 مليون نسمة.

وأخـبر أنور كاظمي، المتحدث باسم مؤسسة ادهي، التي تدير شبكة من سيارات الإسعاف وعدة مشارح، إن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم بسبب موجة الحر الأسبوع المــنصرم، وتـابع أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة هذا الأسبوع حتى الآن، ولكن أَرْشَدَ إلى أنه تم وضع مراكز الإنقاذ الـ34 التابعين للمنظمة وسيارات الإسعاف والمشارح في وضع تأهب.

وأخـبر المسؤول المحلي ناصر دوراني إن وزارة الصحة نصحت المواطنين بعدم الخروج وتجنب التعرض للشمس، وسجلت نحو عشر مدن درجة حرارة 48 أمس الاثنين، وأخـبر عباس إنه من المرجح أن تنخفض الموجة الحالية ابتداء من ليلة الخميس المقبل، في وقت سابق أن أكثر من 2000 شخص لقوا حتفهم في كراتشي سـنــــة 2015، عندما ضربت البلاد موجة حر خــلال شهر رمضان.

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