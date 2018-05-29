قتلى بإطلاق نار في لياج البلجيكية (فيديو)

أخبار الآن | ليج- يلجيكا - (وكالات)

قالت وسائل إعلام بلجيكية، إن 4 أشخاص لقوا مصرعهم في هجوم مسلح بمدينة لياج (غربي البلاد)، بينهم المهاجم ، فيما جرح آخران.

وبحسب ما نقلت صحيفة "لوسوار" البلجيكية، فإن رجلا أطلق الرصاص على رجلي شرطة، حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا، في شارع "أوغستان" بوسط المدينة.

ومر المشتبه فيه، في البداية على مقربة من مدرسة ثانوية، فأوقفه الشرطيان في عملية تدقيق روتينية، لكنه نجح في نزع سلاح أحدهما وقام بإطلاق الرصاص.

وعقب قتل عنصري الشرطة وشخص من المارة، قام باحتجاز سيدة تعمل في المدرسة الثانوية بمثابة رهينة، وأسفرت عملية السيطرة عليه عن جرح رجل شرطة.

وأضافت أن الشرطة نجحت في "السيطرة" على المهاجم.

وأظهر مقطع فيديو، جرى تداوله على تويتر، حالة من الهلع في الشارع، إذ أخذ المارة يركضون في كل جانب حتى يلوذوا بالفرار من موقع الهجوم.



اقرأ أيضا:

الصين تهدد بمواصلة عملها العسكري فوق تايوان