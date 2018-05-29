مركز الأعاصير : "ألبرتو تضعف وتتحول إلى منخفض جوي شبه مداري"

أخبار الآن| ميامي- امريكا (رويترز) -



قال المركز القومي للأعاصير في الولايات المتحدة إن ألبرتو ضعفت وتحولت من عاصفة شبه مدارية إلى منخفض جوي شبه مداري على الرغم من أن خطر هطول أمطار غزيرة مازال موجودا، وقال المركز الذي مقره ميامي إن العاصفة رُصدت على بعد نحو 80 كيلومترا غربي شمال غربي دوثان بولاية ألاباما برياح تبلغ سرعتها القصوى 55 كيلومترا في الساعة.



وأضاف المركز ان التنبؤات تشير إلى استمرار ضعف ألبرتو مع تحركه بشكل أكبر نحو الداخل ومن المتوقع تحوله إلى منخفض بحلول مساء الثلاثاء“. هذا قال مسؤولون الاثنين إن شخصين على الأقل لقيا مصرعهما بعد أن ضربت العاصفة شبه المدارية "ألبرتو" الاثنين ساحل الخليج الأميركي مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة أبقت شواطئ ولاية فلوريدا خاوية في عطلة "يوم الذكرى".

ووصلت العاصفة الأراضي الأميركية بالقرب من منطقة لاغونا بيتش الساحلية في شمال غرب فلوريدا، وقال مركز الأعاصير القومي في ميامي إن العاصفة بحلول الخامسة من مساء الاثنين بالتوقيت الشرقي كانت تتحرك شمالا بسرعة تسعة أميال في الساعة، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس، وأضاف أن العاصفة سجلت سرعة رياح قصوى بلغت 45 ميلا بالساعة..

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