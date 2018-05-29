رئيس المخابرات الكورية الشمالية السابق يتوجه إلى "واشنطن"

أخبار الآن| سول- كوريا الجنوبية (رويترز) -

قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء يوم الثلاثاء إن كيم يونج تشول رئيس المخابرات السابق وأحد كبار المسؤولين بكوريا الشمالية توجه إلى واشنطن بعد توقفه في بكين وذلك من المفترض لإجراء محادثات مع المسؤولين الأمريكيين بشأن اجتماع قمة محتمل بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشارك كيم يونغ تشول عن كثب في محادثات مع كوريا الجنوبية أيضا كما أن زيارته للولايات المتحدة ستشير بشكل أكبر إلى أن التحضيرات للقمة التاريخية تمضي قدما..



وشارك كيم يونغ تشول عن كثب في محادثات مع كوريا الجنوبية أيضا كما أن زيارته للولايات المتحدة ستشير بشكل أكبر إلى أن التحضيرات للقمة التاريخية تمضي قدما، هذا اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال مكالمة هاتفية الاثنين، على "حتمية" أن تنزع كوريا الشمالية سلاحها النووي وتتخلص من برنامجها للصواريخ البالستية، كما أعلن البيت الأبيض. وقالت الرئاسة الأميركية في بيان، إنه خلال المحادثة الهاتفية بحث ترامب وآبي "التطورات الأخيرة في كوريا الشمالية، وأكدا أنهما سيلتقيان مجددا لمواصلة التنسيق من كثب قبل الاجتماع المرتقب بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية".

وحسب فرانس برس، أضاف البيان إن "الرئيس ورئيس الوزراء أكدا أنه لأمر حتمي أن تفكّك كوريا الشمالية بصورة كاملة ومستديمة برامجها النووية والكيميائية والبيولوجية والصاروخية البالستية"..

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