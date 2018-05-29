اليابان تكتشف سفينة صينية خرقت كوريا الشمالية

أخبار الآن | طوكيو - اليابان (وكالات)

اكتشفت اليابان سفينة ترفع علم الصين على بعد 350 كيلومترا قبالة شنغهاي وتجري عمليات نقل غير قانونية إلى سفينة كورية شمالية، وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان صحفي "في أعقاب تقييم شامل، تشك حكومة اليابان أنها أجرت عمليات نقل من سفينة إلى أخرى يحظرها مجلس الأمن الدولي" ، في إشارة إلى القرارات الأممية.

وأضافت أن طائرة دورية بحرية يابانية من طراز بي - 3 اكتشفت السفن التي كانت متاخمة لبعضها البعض عن طريق خراطيمها في الـ 19 آيار/مايو وكانت إحدى السفن تعلق العلم الصيني.

وقالت الصين مرارا إنها تطبق بشكل كامل عقوبات الأمم المتحدة ضد كوريا الشمالية وأنها ستعاقب أي شركة صينية تخترقها.

يأتي قرار اليابان تعبيراً عن شكوكها في الوقت الذي أعد فيه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يمكن أن يكون قمة انفراجة في وقت مبكر من الشهر المقبل.

وتحث اليابان الولايات المتحدة والدول الأخرى على الالتزام بفرض عقوبات صارمة على كوريا الشمالية حتى تتخلى عن تطوير الأسلحة النووية والقذائف .

وفي نيسان/أبريل وضع مجلس الأمن الدولي في القائمة السوداء عشرات السفن وشركات الشحن حول تهريب النفط والفحم من كوريا الشمالية، بما في ذلك خمسة مقيمين في الصين، وتخضع السفن إلى حظر عالمي للموانئ ويجب إلغاء تسجيلها.

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