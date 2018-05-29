إشارة جديدة في سنغافورة تنعش آمال قمة ترامب وكيم

أخبار الآن | سنغافورة - سنغافورة - (وكالات)



وصل أحد كبار مساعدي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى سنغافورة الليلة الماضية في أحدث إشارة إلى أن اجتماع القمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمضي قدما...وفق هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) .

وأضاف تقرير أن كيم تشانج سون مدير مكتب كيم بشكل فعلي وصل إلى سنغافورة عن طريق بكين الليلة الماضية. حسب رويترز.

وقال التقرير، إن فريقا من المسؤولين الأميركيين يضم جو هاجين نائب كبير موظفي البيت الأبيض للعمليات غادر قاعدة يوكوتا الجوية الأمريكية في اليابان متوجها إلى سنغافورة يوم الاثنين.

وذكر البيت الأبيض إن فريقا "استطلاعيا" سافر إلى سنغافورة للقاء الكوريين الشماليين.

وتشير التقارير إلى أن التخطيط للقمة التاريخية، المقرر مبدئيا عقدها في 12 يونيو، يمضي قدما بعد أن ألغاها ترامب الأسبوع الماضي. وبعد يوم واحد قال ترامب، إنه أعاد النظر وإن مسؤولين من البلدين يلتقون لصياغة التفاصيل.

وفي موجة من النشاط الدبلوماسي في مطلع الأسبوع عقد الزعيمان الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والكوري الجنوبي مون جيه-إن اجتماعا مفاجئا يوم السبت في قرية بانمونجوم اتفقا خلاله على ضرورة عقد القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وقال مون يوم الاثنين، إن من الممكن عقد مزيد من المحادثات غير المعدة سلفا بين الكوريتين خلال فترة الاستعداد للقمة الكورية الشمالية الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأحد، إن مسؤولين أميركيين وكوريين شماليين اجتمعوا في بانمونجوم.

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