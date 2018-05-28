مصرع 23 شخصاً في انهيار أرضي وسط إثيوبيا

أخبار الآن | أديس أبابا - إثيوبيا - (وكالات)

لقي 23 شخصًا مصرعهم إثر انهيار أرضي بسبب الأمطار الغزيرة في إقليم أوروميا وسط إثيوبيا.

وأوضحت مصادر إعلامية إثيوبية اليوم أن الانهيار وقع عقب ساعات من هطول أمطار غزيرة في المنطقة، مشيرة إلى أن 16 من الضحايا هم من النساء, وأصيب 6 آخرون تم نقلهم إلى المستشفى.

وتشهد إثيوبيا هطول أمطار غزيرة تسببت في انهيارات أرضية، وكان قد توفي نحو 50 شخصا في مايو عام 2016 بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية.

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