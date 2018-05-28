لقطات فيديو مخيفة لطائرة تخترق "انفجارات رعدية"

أخبار الآن | لندن - بريطانيا ( وكالات )

رصد مقطع ٌ مصور لحظة ً صعبة عاشتها طائرتان في سماء تويكِنهام، بسبب العواصف الرعدية القوية التي ضربت بريطانيا خلال الأيام الماضية.

وتُظهر اللقطات، التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل"، الطائرتين اللتين كانتا تواجهان خطراً كبيرا في السماء، حيثُ كانت سلامة ُ الركاب على المحك.

ويظهر في الفيديو سلسلة من "الانفجارات الرعدية" تضرب السماء خلال مرات عديدة، مما جعل مشاهدي الفيديو على المواقع الاجتماعية يتساءلون كيف كانت نفسية الركاب في تلك اللحظة.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الطائرة أقلعت من مطار هيثرو وكانت في اتجاه هونسلو.

ونشر عدد من الناشطين على فيسبوك وتويتر صورا مثيرة لسماء تويكنهام، خلال ليلة الأحد، بسبب الصواعق التي ضربت والغيوم التي كانت تغطيها.

وكان خبراء الأرصاد الجوية البريطانيون أعلنوا، الأحد، أن ما يصل إلى 20 ألف صاعقة، ضربت المملكة المتحدة، خلال عاصفة رعدية قوية هبت ليلا.

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