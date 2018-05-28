رواد التواصل الاجتماعي يشيدون ببطولة "مامادو" المالي

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة



أصبح الشاب المالي "مامادو غاساما" وهو مهاجر غير شرعي في فرنسا بطلا فعليا بعدما أنقذ طفلا كاد يسقط من مبنى في باريس يوم السبت 26 مايو/ آيار.. وعرفانا ببطولته قدم له الرئيس الفرنسية الجنسية الفرنسية كما منحه وظيفة في في فرقة الإطفاء في باريس، فكيف كانت ردود الفعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي..

كانت أولى التصريحات من قبل عدة مدينة باريس التي رحبت بقرار الرئيس الفرنسي بمنح المهاجر المالي "مامادو" الجنسية الفرنسية، واعتبرت عمله بطوليا أنقذ حياة طفل، كما اعتبرت منحه الجنسية علامة جيدة تؤكد حسن استقبال المهاجرين واندماجهم في المجتمع الفرنسي..





فيما ذهب البعض أبعد من ذلك، ولقبوه رسميا بـ "سبايدرمان"، واعتبروه الرجل الخارق الحقيقي

في الوقت الذي اعتبر البعض أن "مامادو" بطل بكل المقاييس، فهو فضل ان ينقذ حياة طفل بشجاعة قل نظيرها



قالت شابة فرنسية من أصول افريقية، إنه بطل باريس من دون شك، فهو من دون أن يطيل التفكير في سلامته هب لإنقاذ حياة طفل كان في خطر..







اقرأ أيضا:

مهاجر "بطل" ينقذ طفلا على غرار "سبايدرمان" في فرنسا (فيديو)

ماكرون: فرنسا بحاجة لحس شجاعة المهاجر "مامادو" كل يوم

