ردود أفعال عالمية عقب قفزة "البطل" ومنحه الجنسية الفرنسية

أخبار الآن | باريس - فرنسا

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي موضوع إنقاذ الطفل الفرنسي صاحب الأربع سنوات من الموت ، حيث أشاد العديد من المغردين على موقع تويتر بجهود الشاب المالي وتصرفه الأخلاقي الإنساني ، وقد امتدحته صحيفة Le Parisian في خبرها عما حدث، وسألته عما حمله ليخاطر بحياته ويسرع إلى إنقاذ الطفل من السقوط، فقال مامودو: "فعلت ذلك لأنه صغير"، ووصف كيف أمسك به حين وصل إليه، علما أن جاراً لعائلة الطفل كان يمسك به أيضا من الشرفة المجاورة، إلا أنه كان صعبا عليه رفعه، في وقت كاد الطفل يتملص من أصابع الجار القابضة عليه.

وما إن وصل خبر ما فعله الشاب الإفريقي المهاجر إلى Anne Hidalgo رئيسة بلدية باريس إلا وسعت هي إليه واتصلت به وهنأته على شجاعته، ثم كتبت تغريدة في حسابها على تويتر قالت فيها: "باركت لمامودو غسّاما شجاعته التي أنقذت طفلا من الموت البارحة، وكان لي شرف التحدث إليه اليوم عبر الهاتف، لأشكره بحرارة" وفق تعبيرها.

وتناول العديد من المغردين وسم #سبايدر_مان ينقذ طفل في فرنسا من موت مؤكد ، مشيدين بقرار منحه الجنسية الفرنسية وتوظيف الشاب في جهاز الإطفاء بالدولة تكريماً لجهوده الأخلاقية وعمله الإنساني حسب المغردين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر .



وبالنسبة لموقع التواصل الاجتماعي انستغرام تداول العديد من الناشطين الفيديو الخاص بإنقاذ الشاب المالي للطفل الفرنسي متداولين وسم #انسانيون _لأبعد_الحدود ، وذلك تكريماً لهذا البطل الإفريقي وشجاعته وتعريض حياته للخطر من أجل إنقاذ الطفل الفرنسي.

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