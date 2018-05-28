الجنسية الفرنسية للشاب الإفريقي بعد إنقاذه طفلا

أخبار الآن | باريس - فرنسا (وكالات)

منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجنسية الفرنسية للشاب الإفريقي المهاجر مامودو غسّاما منقذ الطفل صاحب الأربع سنوات من الموت سقوطا من الطابق الرابع في بناية بباريس ، وكان ماكرون قد استقبل الشاب في قصر الإليزيه وشكره على ما قام به، كذلك أمر ماكرون بتوظيف الشاب في جهاز الإطفاء الفرنسي.

كذلك نشر ماكرون صورتين له مع الشاب على صفحته في انستغرام وكتب : "مع السيد GASSAMA الذي أنقذ حياة طفل، بعد أن تسلق 4 طوابق بيديه العاريتين "

وأضاف ماكرون: "لقد اعترفت له بهذا العمل البطولي، كما أن لواء رجال الإطفاء في باريس مستعد لاستقباله في أقرب وقت".

وتابع ماكرون: "طلبت منه أيضا التقدم بطلب للحصول على الجنسية، لأن فرنسا هي إرادة، وقد أثبت السيد GASSAMA الالتزام بها".

وكان غساما قد قفز بيديه إلى رابع طابق في بناية بباريس عند حافة شرفة بشقة فيها طفل فرنسي عمره 4 سنوات، مهدد بالسقوط منها في أي لحظة، وفي الأسفل احتشد العشرات ، وفي غضون 30 ثانية فقط تمكن من الوصول وإنقاذ الطفل من براثن الموت الذي كان يهدده.

فيما لم يبادر أحد من المحتشدين الناظرين إلى الطفل المعلق بتحريك ساكن.

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