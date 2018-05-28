إعلان الطوارئ في 3 ولايات امريكية بسبب العاصفة "ألبرتو"

أخبار الآن | فلوريدا - الولايات المتحدة - (رويترز)

أعلنت ولايات فلوريدا وألاباما ومسيسبي الأمريكية حالة الطوارئ، بسبب تحرك العاصفة «ألبرتو» شبه المدارية شمالاً تجاه ساحل الخليج في الولايات المتحدة، مما ينذر بهطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات اليوم الإثنين.

وتوقعت الهيئة القومية للأرصاد الجوية الأميركية ازدياد قوة العاصفة وإثارتها لرياح قد تصل سرعتها إلى 40 كيلومتراً في الساعة في ساحل الخليج الشمالي لدى اقترابها اليوم.

وأصدر حاكم ولاية فلوريدا ريك سكوت تحذيراً لكل مقاطعات الولاية وعددها 67 لمنح الولاية والحكومات المحلية الوقت والموارد الكافية لمواجهة العاصفة، فيما أعلن حاكم ألاباما كاي إيفي حالة الطوارئ في 40 مقاطعة تابعة للولاية مساء أمس.

وقال المركز القومي الأميركي للأعاصير، إن العاصفة وصلت صباح أمس إلى نحو 240 كيلومتراً شمال غربي دراي تورتوجاس، التي تبعد بدورها نحو 113 كيلومتراً غربي كي وست.

وتتحرك العاصفة «ألبرتو» التي اجتاحت البلاد قبل الموعد الرسمي لبدء موسم الأعاصير لعام 2018 شمالاً بسرعة 20 كيلومتراً في الساعة.

وينحرف المسار المتوقع للعاصفة شرقاً منذ يوم الجمعة، ما حد من تهديدها لمناطق نشطة لإنتاج النفط في خليج المكسيك. وقامت شركتا «رويال داتش شل» و«إكسون موبيل» بإجلاء بعض العاملين في المنشآت النفطية البحرية يوم الجمعة.

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