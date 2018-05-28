أقوى 5 أعاصير في السنوات الأخيرة

أخبار الآن| دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

ضربت الأعاصير المدمرة العديد من دول العالم في السنوات الأخيرة مخلفة ورائها خسائر بشرية ومادية هائلة.



ومن أهم الأعاصير والعواصف التي شهدها العالم في عام 2017 كان إعصار "هارفي" الذي ضرب ولاية تكساس الأمريكية في أغسطس من العام 2017 تعرضت وقتها لعاصفة غير مسبوقة، وُصفت بأكبر العواصف التي ضربت الولاية في تاريخها، واجتاح إعصار "هارفي" سواحل تكساس، وهو ما نتجت عنه عواصف وفيضانات كارثية ألحقت أضراراً كبيرة بمدينة هيوستن.

تسبب "هارفي" في قتل 60 شخصاً لتجاوز سرعته وقوة الرياح المصاحبة له 200 كيلومتر في الساعة، ما أدى لهطول الأمطار على مدار أسبوع، وتوقفت خلاله الطرق الرئيسة للمطارات وإغلاق المحال، إضافة إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.



إعصار ماثيو يعد من أقوى الأعاصير التي ضربت جزر الكاريبي عام 2016، حيث بلغت سرعته 193 كيلو متراً في الساعة، ونتج عنه قتل أكثر من 800 شخص.



أما إعصار بتريشيا الذي ضرب سواحل المكسيك خلال 2015، صنف من أقوى العواصف التي ضربت العالم بالعصر الحديث، حيث وصلت سرعته إلى 325 كيلو متراً في الساعة.



يعد إعصار هايان واحداً من أكثر الأعاصير تدميراً في تاريخ الفلبين والصين، وفي عام 2013 ضرب "هايان" الفلبين وميكرونيزيا والصين وفيتنام بسرعة قدرت بـ 314 كيلو متراً في الساعة.



وفي 2005 ضرب إعصار ويلما كوبا وولاية فلوريدا الأمريكية وأجزاء من شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية، حيث تجاوزت سرعته 295 كيلو متراً في الساعة.

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