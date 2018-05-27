سول: كيم أكد التزامه بنزع السلاح النووي ولقاء ترامب

أخبار الآن | سول - كوريا الجنوبية - (وكالات)

اكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، خلال القمة التي عقدت، اليوم الأحد 27 مايو/أيار، مع رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، التزامه بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وقال مون جيه إن، خلال مؤتمر صحفي عقب لقاء القمة اليوم الأحد: "إن كيم جونغ — أون، أكد مجددا التزامه بنزع السلاح النووي التام فى شبه الجزيرة الكورية، فضلا عن نيته إنهاء تاريخ الحرب والمواجهة، من خلال النجاح في عقد القمة بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة والتعاون من أجل السلام والازدهار".

وإلتقى الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بشكل مفاجئ السبت في المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الكورتين غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن عقد قمته مع بيونغ يانغ لا يزال ممكنا.

وقالت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان إن مون وكيم تبادلا وجهات النظر وناقشا سبل تطبيق إعلان بان مونغوم وضمان إنعقاد قمة ناجحة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية , مضيفة أن الزعيمين نشرا إعلانا مشتركا إلتزما فيه تحسين العلاقات بينهما.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الجيش "جاهز إذا لزم الأمر" للرد على أي "عمل أحمق أو طائش" ترتكبه كوريا الشمالية، وذلك بعدما اعلن ترامب الغاء قمة كانت مزمعة مع كيم جونغ أون في 12 يونيو المقبل بسنغافورة.

وأوضح ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض أنه تحدث مع وزير الدفاع جيم ماتيس وحذر كوريا الشمالية من أي "عمل أحمق أو طائش" ، قائلاً: "جيشنا هو الأقوى في العالم. نحن مستعدون أكثر من أي وقت مضى"، كما ذكر أن كوريا الجنوبية واليابان مستعدتان أيضا للرد.

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