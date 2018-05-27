الكوريتان تناقشان تعهدا بعدم الاعتداء قبل قمة ترامب وكيم

أخبار الآن | سول - كوريا الجنوبية (رويترز)

قال مسؤولٌ كوري جنوبي كبير يوم الأحد إن الكوريتين تناقشانِ احتمالَ تقديمِ الولايات المتحدة تعهدا لكوريا الشمالية بعدمِ الاعتداءِ وبدءِ محادثاتٍ لإبرامِ اتفاقيةِ سلامٍ لمعالجةِ مخاوفِ بيونغ يانغ الأمنية

قبلَ اجتماعِ قمةٍ بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وأضافَ المسؤول أن الكوريتين تجريان أيضا محادثاتٍ بشأنِ إصدارِ إعلانٍ ثلاثي بانتهاءِ الحربِ الكورية التي وقعت فيما بين عامي 1950 و1953 ولكن لم يتم بعد التوصل لأي اتفاق بشأن عقد اجتماع قمة ثلاثي.

وعقد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اجتماعا ثانيا مفاجئا يوم السبت بعد أن ألغى الرئيس دونالد ترامب محادثاته المقرر عقدها في سنغافورة في 12 يونيو حزيران قبل طرحه إعادة العمل بالخطة من جديد.

وقال المسؤول الرئاسي الكوري الجنوبي الكبير للصحفيين ”من أجل نجاح القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة نبحث سبل تبديد مخاوف كوريا الشمالية الأمنية على المستوى العملي.

”وذلك يشمل إنهاء العلاقات العدائية وتعهدا مشتركا بعدم الاعتداء وبدء محادثات إبرام معاهدة سلام لتحل محل الهدنة الحالية“.

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