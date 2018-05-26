مون و كيم اتفقا على تحسين العلاقات ورحبا بالقمة مع ترامب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكلات)

إلتقى الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بشكل مفاجئ السبت في المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الكورتين غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن عقد قمته مع بيونغ يانغ لا يزال ممكنا.



وقالت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان إن مون وكيم تبادلا وجهات النظر وناقشا سبل تطبيق إعلان بان مونغوم وضمان إنعقاد قمة ناجحة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية , مضيفة أن الزعيمين نشرا إعلانا مشتركا إلتزما فيه تحسين العلاقات بينهما.

و وفق الرئاسة الكورية الجنوبية فإن مون سيصدر بيانا صباح الأحد بشأن ما جرى الإتفاق خلال لقائه مع كيم.



وتظهر الصور التي نشرتها كوريا الجنوبية مون جاي ان يصافح شقيقة الزعيم الكوري الشمالي التي لعبت دورا مهما في المحادثات الأخيرة مع الجنوب , كما بدا أيضا في الصور رئيسا جهازي إستخبارات البلدين.



وعُقد هذا اللقاء السبت وهو الرابع بين زعيمي البلدين اللذين لا يزالان عمليا في حالة حرب، وسط تكتم شديد. وقد تم إبلاغ الصحافيين بعد انعقاده، على عكس لقاء 27 نيسان/ابريل الذي حصل أمام عدسات الكاميرات.



وكان ترامب ألغى الخميس القمة المرتقبة مع كيم في سنغافورة في 12 حزيران/يونيو. لكن بعد أقل من 24 ساعة، أعلن أن اللقاء لا يزال ممكن انعقاده بعد "محادثات مثمرة جدا مع كوريا الشمالية من أجل عقد القمة".



وكان إلغاء قمة ترامب-كيم المفاجئ وضع كوريا الجنوبية في موقف محرج بعد أن لعبت دورا مهما في الانفراج الملحوظ بين بيونغ يانغ وواشنطن في الأشهر الأخيرة.

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