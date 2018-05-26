مترو أنفاق كييف يستأنف العمل بعد إنذار كاذب بوجود قنابل

أخبار الآن | كييف - اوكرانيا - (وكالات)

أعادت الشركة تشغيل مترو الأنفاق في العاصمة الأوكرانية بعد أن تبين إن الإنذار بوجود قنابل كان إنذارا كاذبا.



ويأتي هذا التحذير قبل ساعات من المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي تستضيفها كييف السبت بين فريقي ليفربول الإنكليزي وريال مدريد الإسباني.

وفي وقت سابق ذكرت الشركة المشغلة لمترو الأنفاق في العاصمة الأوكرانية، أن خمس محطات مترو أغلقت، معظمها في وسط العاصمة، بعد إنذار بوجود قنابل



ويأتي هذا التحذير قبل ساعات من المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي تستضيفها كييف السبت بين فريقي ليفربول الإنكليزي وريال مدريد الإسباني.



وتتوجه الأنظار في العالم أجمع إلى كييف لمشاهدة هذا اللقاء الكروي المثير الذي سيتواجه خلاله كل من هداف ليفربول، محمد صلاح، مع، كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد.

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