فريق أمريكي يغادر لسنغافورة للتحضير لقمة ترامب وكيم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكلات)

أعلن البيت الأبيض أن فريقاً أمريكيا سيغادر إلى سنغافورة للتحضير للقمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.



وذكر البيت الأبيض أن الفريقَ الأمريكي يعمل وفق الجدول لمتفق عليه للتحضير للقمة المحتملة بين ترامب وكيم، من دون أن يحدد ما إذا كان موعد الثاني عشر من حزيران / يونيو المقبل مازال قائماً أم سيتغير.

وكان ترامب ألغى الخميس القمة المرتقبة مع كيم في سنغافورة في 12 حزيران/يونيو. لكن بعد أقل من 24 ساعة، أعلن أن اللقاء لا يزال ممكن انعقاده بعد "محادثات مثمرة جدا مع كوريا الشمالية من أجل عقد القمة".

وكان إلغاء قمة ترامب-كيم المفاجئ وضع كوريا الجنوبية في موقف محرج بعد أن لعبت دورا مهما في الانفراج الملحوظ بين بيونغ يانغ وواشنطن في الأشهر الأخيرة.

وتطالب واشنطن بنزع سلاح كوريا الشمالية النووي "بشكل تام وكامل ودائم وقابل للتحقق". بينما تقول بيونغ يانغ أنها لن تتخلى أبداً عن ترسانتها النووية طالما أنها لا تشعر بالأمان حيال ما تراه عدوانا أميركياً.

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