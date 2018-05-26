أزمة الوقود في إيران تخرج عن السيطرة

اخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

اتسع إضراب سائقي الشاحنات في مختلف المدن الإيرانية، مما أدى إلى أزمة نقل البضائع من جهة، وشحّ الوقود من جوشهد يوم الجمعة استمرار الإضراب لليوم الرابع على التوالي في أصفهان و الأهواز وتايباد وشهرري وكفرود والعديد من المناطق الأخرى.

وتدخل الحرس الثوري يوم الجمعة في محاولة لكسر الإضراب من خلال إرسال شاحنات تابعة له لتحل محل الشاحنات المضربة، ولكن دون جدوى

وواصل سائقو صهاريج نقل الوقود في مصافي إيلام وقم وشهرضا وسميرم أيضا إضرابهم لليوم الرابع على التوالي.

كما حاولت الأجهزة الأمنية الإيرانية منذ اليوم الأول بشتى الوسائل الحؤول دون استمرار الإضراب وبعثت رسالة قصيرة على الهواتف النقالة مبطنة بالتهديدات للسائقين، وحذرتهم من مغبة المشاركة في الإضراب وفي بعض الحالات تم استدعاء البعض منهم إلى مكاتب وزارة المخابرات في مختلف المدن.هة أخرى، حيث شمل الإضراب حتى الآن 168 مدينة في 29 محافظة في عموم البلاد.

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