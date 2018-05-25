هولندا والنمسا تتهمان روسيا بإسقاط الطائرة الماليزية في 2014

أخبار الآن | لاهاي - (أ ف ب)



حملت هولندا والنمسا روسيا مسؤولية إسقاط الطائرة الماليزية فوق اوكرانيا اثناء قيامها بالرحلة ام اتش 17 في عام 2014 في خطوة يمكن أن تؤدي إلى إطلاق تحرك قضائي.



يأتي ذلك بعد يوم على توصل المحققين إلى أن صاروخا من نوع بوك اصاب الطائرة اثناء تحليقها ، نُقل من وحدة عسكرية روسية في كور سك. وقـُتل جميع ركاب الطائرة وعددهم 298 ومعظمهم من الهولنديين.

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