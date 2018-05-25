ما هو مصير الميدالية التي تجمع "ترامب" و "كيم"؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)

بعدما ألغى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قمة كانت مقررة في يونيو/ حزيران مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، صرح نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، بإن بلاده لا تزال مهتمة بالتفاوض مع الولايات المتحدة.. لكن وسط هذا الجدل القائم ماذا عن الميدالية التذكارية التي تجمع القائدين؟

هذا الإلغاء أثار موجة غضب وحنق في صفوف الكوريين، وأطلق العنان لحس الفكاهة لدى الأمريكيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في المقابل فتح فجوة العداء من جديد، في الوقت الذي لم يتم فيه إلغاء إنتاج الميدالية الكورية الأمريكية والتي تصور ترامب وكيم أمام علم بلديهما يتوسطهما غصن زيتون الدال على الرغبة في إحلال السلام بين البلدين..

في الوقت ذاته رأى كثيرون أن قرار صك ميدالية بالمناسبة هو قرار متسرع وسابق لأوانه، فيما نأى البيت الأبيض بنفسه عن الرد، بهذا الخصوص علق الصحفي "آدم واينستين" سابقا قائلا، أنه "لا يوجد هناك أي سبب يدفع برئيس دولة لخوض تحدي صك ميدالية تذكارية للاحتفال أو التسويق للقمة قبل الاتفاق مع الكوريين الشماليين"..

وربما يرجع الإلغاء إلى الملف النووي، حيث أشار الرئيس الأمريكي، إلى أن الجانب الكوري الشمالي تحدث عن قدراته النووية "لكن قدراتنا هائلة وقوية للغاية لدرجة أدعو الله ألا تستخدم أبدا"، في المقابل ردت كوريا بأنها لن تتوسل إلى الولايات المتحدة من أجل الحوار"..















وبين سياسة الجذب والسحب، بدأ حس الفكاهة يدب عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الميدالية التذكارية، حيث قال البعض، إن "البيت الأبيض في خضم صك ميداليات ذهبية لكوريا الشمالية"، فيما غرد البعض متهكما على أهمية هذه الميدالية قائلا ربما سنجدها على موقع "إيباي قريبا"، في الوقت الذي أشار البعض إلى ترامب الذي ربما سيدفع رواتب العمال بالبيت الأبيض مستخدما ميدالية "السلام"..

لكن أي سلام هذا الذي يجمع بلدين والذي أجهض قبل ولادته؟ فبعيد الإلغاء الذي جاء من الطرف الأمريكي عبرت كوريا عن إعجابها بجهود الرئيس ترامب التي لم يسبق أن بذلها أي رئيس قبله، لكنها رأت أن إلغاء القمة يتناقض كليا مع رغبات المجتمع الدولي..

مصدر الصورة (موقع cnn)

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