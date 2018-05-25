قواعد حماية البيانات تدخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي

أخبار الآن | بلجيكا - (رويترز)

دخلت قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن حماية البيانات الشخصية للمستخدمين، التي تعرف اختصارا باسم (GDPR) حيز التنفيذ بعد أربع سنوات من المناقشة وسنتين من الفترة المؤقتة.

ومن المتوقع أن تؤدي قواعد حماية البيانات الجديدة ، التي تعتبر قوانين خصوصية البيانات الأكثر صعوبة في العالم ، إلى إحداث ثورة في حماية البيانات الشخصية لجميع مواطني الاتحاد الأوروبي.

وتمنح اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) المزيد من الحقوق للمستخدمين كي يحددوا الطريقة التي يمكن بها استعمال معلوماتهم الشخصية. وذلك في محاولة من قبل المشرع الأوروبي للحدّ من صلاحيات شركات التكنولوجيا.

القواعد الجديدة تفرض على الشركات والجمعيات أو النوادي التي تعمل ضمن الاتحاد الأوروبي الحصول على موافقة صريحة لجمع المعلومات الشخصية من المستخدمين، أو مواجهة غرامات باهظة.

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